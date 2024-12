Lời kể của nhân chứng vụ cháy khiến 11 người tử vong ở Hà Nội

Anh Tuấn cùng một số người dân sống gần hiện trường vụ cháy nhà ở số 258 đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội) cho biết, ngọn lửa bùng phát dữ dội từ tầng 1 đã bịt đường thoát nạn của những người bên trong. Đêm 18/12, tại căn nhà 3 tầng, 1 tum ở số 258 đường Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội bốc cháy dữ dội khiến 11 người tử vong. Ngay sau khi xảy ra vụ cháy, bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Thành ủy Hà Nội có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục cũng như điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Mặc dù vụ cháy xảy ra vào đêm muộn nhưng vẫn có hàng trăm người dân tập trung 2 bên đường Phạm Văn Đồng theo dõi vụ việc. Tại hiện trường, phía trước ngôi nhà nhiều xe máy bị ngọn lửa thiêu rụi, tấm biển quảng cáo đặt ở tầng 2 cháy trơ khung sắt. Khu vực tầng 1 của căn nhà bị ngọn lửa thiêu rụi (Ảnh: Nguyễn Hải). Anh Nguyễn Minh Hùng (31 tuổi, sống tại đường Phạm Văn Đồng) kể, khoảng 23h ngày 18/12, khi đang chuẩn bị thu dọn đóng cửa hàng để nghỉ ngơi, anh phát hiện căn nhà cao tầng tại khu vực số 258 đường Phạm Văn Đồng bốc cháy dữ dội. "Lúc tôi chạy sang ngọn lửa bốc cháy dữ dội từ các xe máy để trước cửa nhà nên không thể dập lửa được", anh Hùng kể lại. Do ngọn lửa bùng lên dữ dội, anh Hùng cùng một số người dân khác nhanh chóng báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Khoảng 4-5 xe máy để trước cửa của ngôi nhà bị cháy trơ khung sắt (Ảnh: Nguyễn Hải). Anh cho biết thêm, khi mới chạy đến hiện trường, anh và một số người ngửi thấy mùi xăng nồng nặc. Song lúc này anh nghĩ từ các xe máy bốc ra. Hơn 2 tiếng sau, anh nghe thấy có thông tin cho rằng nguyên nhân vụ cháy có thể do một đối tượng dùng xô đựng xăng để phóng hỏa. Còn anh Nguyễn Đức Tuấn (41 tuổi) sống gần hiện trường, cho biết, khi phát hiện đám cháy mọi người chạy đến nơi thấy ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ khu vực tầng 1 của căn nhà, nên họ không thể tiếp cận. "Ngọn lửa bao trùm từ mặt tiền của tầng 1 nên bịt mất đường thoát hiểm của các nạn nhân bên trong", anh Tuấn nhận định. Bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Thành ủy Hà Nội có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục cũng như điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc (Ảnh: Nguyễn Hải). Theo anh Tuấn, căn nhà xảy ra hỏa hoạn là quán hát cho nhau nghe gồm 3 tầng, 1 tum được chủ nhà cho thuê. Thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn bên trong quán có rất đông người. Khi mới phát hiện đám cháy, một người đàn ông đã trèo lên tầng 3 rồi nhảy xuống nhà bên cạnh nên may mắn thoát nạn. Thông tin với phóng viên Dân trí về vụ việc, lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, nguyên nhân ban đầu có thể do một nghi phạm dùng xô đựng xăng để phóng hỏa, dẫn tới vụ cháy làm 11 người tử vong. Trước đó, khoảng 23h ngày 18/12, tại căn nhà dân cao 3 tầng, 1 tum ở số 258 đường Phạm Văn Đồng xảy ra hỏa hoạn. Ngoài ra, đám cháy còn lan sang một cửa hàng bán đồ máy móc nông nghiệp liền kề ở số 260 Phạm Văn Đồng. Điều tra ban đầu, các lực lượng chức năng xác định vụ cháy khiến 11 người tử vong.