Lời kể của hai anh em thoát nạn trong thảm họa lũ quét ở Làng Nủ

Gia đình hai anh em ông Hoàng Văn Tiện và Hoàng Văn Duân với 8 người, may mắn thoát khỏi trận lũ quét kinh hoàng ở Làng Nủ. Họ chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến giây phút cả thôn bị lũ san phẳng. Sáng 13/9, tin có 8 người được xác định mất tích trong vụ lũ quét ở thôn Làng Nủ hôm 10/9 trở về, đã khiến nhiều người cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Hôm nay đã là ngày thứ 4 sau thảm họa kinh hoàng ở Làng Nủ. 3 ngày trước, tất cả thông tin báo về đều mang theo không khí tang tóc nặng nề, về việc phát hiện thi thể ở chỗ này hay chỗ khác. Và việc có thêm 8 người an toàn, không còn nằm trong danh sách những nạn nhân mất tích, có lẽ là tin đáng mừng hơn cả. 8 người chạy thoát là thành viên trong 2 gia đình ông Hoàng Văn Tiện và Hoàng Văn Duân. Ông Duân là em trai ông Tiện. Tối hôm trước khi xảy ra sự việc, do nhà có ông nội bị ốm, nên cả hai gia đình chuyển sang nhà ông để tiện chăm sóc. Ông Hoàng Văn Tiện kể lại giây phút chứng kiến cơn lũ dữ san phẳng thôn Làng Nủ (Ảnh: Bình Nguyễn). Sáng sớm 10/9, khi đang trên đường quay trở về nhà, hai anh em ông Tiện và ông Duân đã chứng kiến cảnh tượng đầy kinh hoàng, mà có lẽ họ sẽ không bao giờ có thể quên. Vợ chồng ông Hoàng Văn Tiện và Hoàng Thị Diến có 2 người con. Ông Tiện kể sáng 10/9, sau khi thức dậy, khoảng 5h30 cả nhà ông đi thăm suối vì hôm trước thấy nước lên cao và nghe tiếng lục cục của đất, đá và nước. Ông đi trước, vợ con đi theo sau, khi xem xong ra về thì nghe tiếng nổ bùm trên đồi, vạt nước ào xuống rồi bật lên cao khoảng 200m, tạo ra một vùng đỏ lừ bởi bùn đất. Lúc đó, ông thất thanh hô hoán "Cả làng ơi, sập rồi, chết hết rồi". "Từ lúc nghe tiếng nổ đến lúc cả thôn bị san phẳng chỉ khoảng 3 phút. Nhà tôi chạy ngược ra ngoài nên thoát nạn, nhưng chỉ vài phút sau ngoái lại, thấy ngôi làng không còn gì nữa, sập hết, mất hết", ông Tiện ngậm ngùi. Em trai ông Tiện là ông Hoàng Văn Duân (39 tuổi) cũng cùng vợ và 2 con sang nhà ông nội ngủ, và nhờ vậy, họ cũng thoát chết. Ông Duân kể sáng hôm xảy ra vụ lũ quét đã cùng gia đình anh trai đi xem nước. Xem xong, gia đình ông cùng nhà anh trai trở về đến chiếc cầu gần thôn Làng Nủ thì nghe tiếng nổ rất lớn, kèm bùn đất bắn lên tung tóe. Nhiều người dân nơi đây vẫn chưa thể tin cả một thôn đã bị lũ vùi lấp chỉ trong vài phút (Ảnh: Hữu Khoa). Dù cố gắng hét lớn với mong muốn báo hiệu cho mọi người trong thôn, nhưng do khoảnh khắc ấy diễn ra quá nhanh, ông Duân nói cả thôn bị vùi lấp chỉ trong vài phút. Hai anh em ông sau đó vội vã cùng mọi người chạy đi tìm kiếm và cứu những người bị nạn. Trong quá trình ấy, người nhà ông phát hiện một cháu bé chới với giữa dòng nước nên lao ra giải cứu rồi tìm bố mẹ cho cháu, nhưng chỉ tìm thấy thi thể của bố cháu. Còn cháu bé bị thương và gãy chân nên được người dân đưa vào trạm y tế cấp cứu. Khi được hỏi lúc ấy có thông báo cho mọi người về vụ việc không, hai anh em ông Tiện và ông Duân cho biết khi họ đi không kịp mang theo gì, tất cả đồ đạc, điện thoại đều bị lũ cuốn trôi hết. Trong suốt những ngày qua, bản thân ông Tiện tích cực tham gia tìm kiếm những nạn nhân mất tích trong vụ lũ quét, nhưng ông không ngờ chính mình và người thân trong gia đình cũng nằm trong danh sách những người mất tích ấy. Những người dân Làng Nủ vẫn dõi theo cuộc tìm kiếm để ngóng tin thân nhân còn mất tích (Ảnh: Hữu Khoa). Vụ lũ quét kinh hoàng xảy ra khoảng 6h sáng 10/9, khi nước lũ kèm đất đá từ núi Con Voi bất ngờ đổ ập xuống, san phẳng 37 nóc nhà của người dân thôn Làng Nủ. Theo thống kê, 37 hộ này gồm 158 nhân khẩu, trong đó có 18 trẻ dưới 6 tuổi, 14 người dưới 14 tuổi, 3 người trên 70 tuổi, còn lại 15-69 tuổi. Khu vực bị lũ quét nằm cách xa trung tâm huyện Bảo Yên 40km và cách thành phố Lào Cai 120km, thời điểm đó giao thông bị chia cắt, sóng viễn thông không có nên mọi liên lạc với bên ngoài đều bị cắt đứt. Vì thế, đầu giờ chiều cùng ngày, lực lượng cứu hộ mới tiếp cận được hiện trường. Đến nay, nhà chức trách xác định có 48 thi thể được tìm thấy sau vụ lũ quét, 39 người mất tích, 17 người bị thương và 8 người may mắn thoát nạn. 650 cán bộ, chiến sĩ cùng người dân vẫn đang tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân mất tích.