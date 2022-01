Lời kể của cô gái dũng cảm 1 mình giằng co với 4 tên cướp

Trước đó, vào sáng 22/1, tại phường Hiệp Phú, TP. Thủ Đức, TP.HCM đã xảy ra một vụ dàn cảnh trộm xe máy. Nạn nhân là N.T.A.Th. (20 tuổi, sinh viên năm 2 trường Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông, quê Khánh Hòa). Toàn bộ sự việc đã được camera an ninh gần hiện trường ghi lại.

Trong clip trích xuất từ camera, 4 tên phân chia nhiệm vụ tiếp cận "con mồi" rất chuyên nghiệp. Theo đó, 2 tên giả vờ mua hàng, liên tục chọn nhiều loại đồ uống khác nhau và bắt chuyện để đánh lạc sự chú ý của cô gái.

Cùng lúc đó, 1 tên khác vòng ra phía sau tiếp cận chiếc xe của Th. và 1 tên chạy xe máy đứng gần quán cà phê chờ sẵn.