Lời kể ám ảnh của những người phát hiện 2 bộ xương khô giữa rừng

Theo ông Nguyễn Thành Tấn - Trưởng Công an xã Hiếu, huyện Kon Plông, Kon Tum, lúc nhận được tin báo vụ việc từ người dân vào chiều 22/8, do đường xa và trời tối nên không thể vào được hiện trường.

Tại hiện trường còn phát hiện 2 vật mang tính tâm linh, phong thủy là tượng thần tài màu đỏ bằng nhựa và tượng tỳ hưu màu xanh ngọc (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Xung quanh 2 bộ xương khô là đầy đủ những dụng cụ để sinh tồn trong rừng (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Đến sáng sớm 23/8, lực lượng Công an xã Hiếu đã phối hợp với cán bộ lâm trường, dân quân xã và một số người dân địa phương tiếp cận hiện trường ngay.

Xác định tọa độ, hiện trường thuộc về lâm phần do huyện Kbang, Gia Lai quản lý, Công an xã Hiếu đã báo với Công an xã Đăk Rong, huyện Kbang để tiến hành khám nghiệm.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường 2 bộ xương khô (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Như Dân trí đã cập nhật thông tin vụ việc đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng đang xác minh danh tính 2 nạn nhân.

Hai bộ xương khô được phát hiện giữa rừng là thi thể của một người đàn ông 30-50 tuổi và một cháu trai 10-15 tuổi, nhiều khả năng đây là hai cha con.

Một chiếc xe máy nghi là của 2 nạn nhân được tìm thấy trong bụi rậm ở gần hiện trường.