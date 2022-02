Lợi ích làm đẹp da của ớt chuông

Ớt chuông đỏ chứa nhiều pro-vitamin A có thể chuyển hóa thành vitamin A. Vitamin A không chỉ giúp tăng cường khả năng miễn dịch mà còn ngăn ngừa tác hại của ánh nắng mặt trời bằng cách làm gián đoạn quá trình phá vỡ collagen. Ngoài ra, vitamin A còn giúp đẩy nhanh quá trình chữa lành, ngăn ngừa mụn và thúc đẩy quá trình dưỡng ẩm tự nhiên.

Chống viêm da

Violaxanthin - chất chống oxy hóa carotenoid phổ biến có trong ớt chuông vàng có tác dụng giảm viêm, ngăn ngừa tình trạng viêm nhiễm do mụn và vi khuẩn gây ra. Bên cạnh đó, chất dinh dưỡng này còn giúp ngăn ngừa tổn thương oxy hóa do các gốc tự do gây ra.