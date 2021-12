Lợi ích ít người biết nếu bổ sung đầy đủ vitamin C

Theo WHO, bệnh tim chính là một trong những nguyên nhân gây tử vong cao trên thế giới. Theo đó, các yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim có thể kể đến như huyết áp, chất béo trung tính hoặc mức cholesterol LDL (xấu) tăng cao.

Để cải thiện tình trạng trên, các chuyên gia dinh dưỡng đưa ra lời khuyên rằng, nên bổ sung vitamin C thường xuyên. Cũng theo kết quả phân tích của các chuyên gia tại trường Đại học Silesia (Ba Lan), những người bổ sung ít nhất 700mg vitamin C mỗi ngày sẽ giảm thiểu được nguy cơ mắc bệnh tim thấp hơn 25% so với những người không bổ sung.

Một phân tích khác của 13 nghiên cứu do tổ chức WHO thực hiện cho thấy, việc bổ sung ít nhất 500mg vitamin C hàng ngày sẽ giúp giảm đáng kể lượng cholesterol LDL (xấu) xuống khoảng 7,9 mg/dL và chất béo trung tính trong máu giảm khoảng 20,1mg/dL.