Lợi ích giảm cân của quả bơ

Bơ làm tăng cảm giác no và giảm cảm giác thèm ăn. Điều này là do bơ giàu axit béo omega-3, chất xơ, giúp cung cấp năng lượng lành mạnh và tạo cảm giác no cho cơ thể. Vì vậy, bằng cách thêm bơ vào chế độ ăn uống hằng ngày sẽ làm giảm cảm giác thèm ăn các món nhiều đường và dầu mỡ, có lợi cho việc giảm cân.

Giảm nguy cơ mắc hội chứng chuyển hóa

Vòng eo lớn là dấu hiệu cho thấy cơ thể đang mắc các bệnh liên quan đến hội chứng chuyển hóa như bệnh tim, đột quỵ và tiểu đường. Hội chứng chuyển hóa có liên quan trực tiếp đến việc tăng cân. Quả bơ rất giàu chất xơ và chất béo lành mạnh, giúp giảm mỡ ở phần bụng, giữ eo thon gọn.