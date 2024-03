Lợi ích của vitamin C với người có axit uric cao

Theo chuyên gia dinh dưỡng Lindsey DeSoto (Mỹ), vitamin C có thể làm giảm axit uric trong máu và bảo vệ cơ thể chống lại bệnh gút. Axit uric là một chất thải được tạo ra khi cơ thể phân hủy các hóa chất gọi là purin. Quá nhiều axit uric trong máu có thể dẫn đến sự hình thành các tinh thể axit uric gây ra bệnh gút.

Một nghiên cứu của Viện Y tế Quốc gia Mỹ cho thấy, đàn ông càng dùng nhiều vitamin C thì càng ít có khả năng mắc bệnh gút. Các nhà nghiên cứu đã nghiên cứu 46.994 nam giới trong 20 năm. Những người tham gia dùng hơn 1.500 miligam vitamin C mỗi ngày có nguy cơ mắc bệnh gút thấp hơn 45% so với những người tiêu thụ ít hơn 250 miligam mỗi ngày.