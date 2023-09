Lợi ích của việc ăn cá trong việc kéo dài tuổi thọ ở người sau 65 tuổi

Các nhà nghiên cứu đã kiểm tra dữ liệu từ khoảng 2.700 người Mỹ từ 65 tuổi trở lên trong khoảng thời gian 16 năm. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng, những người có lượng axit béo omega-3 cao nhất trong cơ thể có nguy cơ tử vong thấp nhất do mọi nguyên nhân. Họ sống lâu hơn trung bình 2,2 năm so với những người có lượng axit béo này thấp hơn.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, trong số các axit béo không bão hòa đa khác nhau thì DHA có liên quan chặt chẽ nhất đến việc giảm nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch vành. EPA có liên quan đến việc giảm nguy cơ đau tim không gây tử vong. DPA có liên quan đến việc giảm nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch, nguy cơ tử vong do đột quỵ.Tác giả nghiên cứu Dariush Mozaffarian cho biết, phát hiện của họ chứng minh tầm quan trọng của lượng omega-3 trong máu đối với sức khỏe tim mạch và cho thấy rằng những lợi ích này có thể thực sự kéo dài tuổi thọ. Các nhà nghiên cũng cho rằng, những người ăn cá điều độ có thể sống lâu và sức khoẻ tốt hơn.