Lợi ích của sữa gừng với sức khỏe

Chống say xe

Say xe là tình trạng mệt mỏi và buồn nôn xảy ra với một số người. Say tàu xe xảy ra do sự mất cân bằng giữa cơ thể và não bộ. Vì vậy, sữa gừng là thức uống phù hợp giúp cơ thể thư giãn và bảo vệ bạn khỏi việc say xe.

Chữa đau cổ họng

Đau họng là do một số vi khuẩn hoặc vi trùng bên trong cổ họng gây ra. Hoặc đôi khi đau họng là nguyên nhân của một số bệnh khác như cảm lạnh, cảm cúm,…

Bằng cách uống sữa gừng thường xuyên, cổ họng của bạn sẽ dễ dàng được chữa khỏi.