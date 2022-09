Lợi ích của quả hồng đen socola

Quả hồng đen socola có nhiều lợi ích đối với sức khỏe. Đồ họa: Doãn Hằng

Tăng cường khả năng miễn dịch

Hồng đen socola là một nguồn cung cấp vitamin C dồi dào. Vitamin C hoạt động như chất chống oxy hóa hòa tan trong nước, giữ vai trò quan trọng trong việc xây dựng hệ thống miễn dịch.

Vitamin C chống lại tác hại của các gốc tự do và ngăn góc tự do gây hại cho các tế bào trong cơ thể. Vitamin C cũng hỗ trợ chữa lành vết thương, hấp thụ sắt và hình thành collagen.