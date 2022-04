Lợi ích của nước ép xoài sống giúp điều trị say nắng

Xoài sống rất giàu vitamin C, một chất chống oxy hóa mạnh giúp sản xuất collagen, bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời. Nhiệt độ cao sẽ hấp thụ chất lỏng từ các tế bào da và làm cho da khô. Nước ép xoài sống có khả năng tăng cường hydrat hóa bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời.

Say nắng khiến cơ thể mất nước và muối, dẫn đến suy nhược cơ thể. Nước ép xoài sống có thể bù nước và cân bằng điện giải, có lợi cho việc điều trị say nắng.

Triệu chứng đầu tiên của say nắng là nhiệt độ cơ thể tăng lên. Nhiệt độ cơ thể cao ảnh hưởng đến não và gây co giật. Xoài sống có tác dụng hạ sốt, giúp hạ nhiệt độ cơ thể một cách nhanh chóng.

Nước ép xoài sống cho nhiều lợi ích trong việc điều trị say nắng. Ảnh: Thanh Ngọc

Giảm nhịp tim

Say nắng có thể làm tăng nhịp tim do nhiệt độ quá cao. Nước ép xoài sống rất giàu kali, magiê và một chất chống oxy hóa độc đáo như mangiferin có khả năng làm giảm nhịp tim, điều hòa nhịp tim trở lại trạng thái bình thường.

Ngăn ngừa chuột rút cơ

Nhiệt độ quá cao có thể gây co thắt không tự chủ các cơ lớn, dẫn đến chuột rút ở chân. Nước ép xoài sống có tác dụng chống co thắt, giúp giảm co thắt ở các cơ, nhờ đó giảm chuột rút cơ.

Điều trị mệt mỏi và chóng mặt

Đổ mồ hôi nhiều và nhiệt độ cơ thể cao do say nắng có thể gây ra mệt mỏi và chóng mặt. Nước ép xoài có thể làm mát cơ thể, hydrat hóa các tế bào cơ thể, cung cấp năng lượng và ngăn ngừa các triệu chứng của say nắng như suy nhược, chóng mặt.

Làm giảm cơn khát quá mức