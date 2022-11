'Lợi ích của người dân Việt – Trung là cuộc sống, làm ăn hàng ngày'

+ Trên thực tế người Trung Quốc thấy Việt Nam rất an toàn, thân thiện với khách nước ngoài, bao gồm khách Trung Quốc. Người Trung Quốc không dễ tìm được cảm giác ấy ở các nơi khác.

Những kết quả ấy là nỗ lực riêng của hai Đảng Cộng sản, và còn có phần từ nỗ lực chung xây dựng, củng cố, gìn giữ quan hệ có bề dày lịch sử giữa hai nước, do các vị tiền bối Hồ Chí Minh – Mao Trạch Đông dày công vun đắp.

Về cơ sở hạ tầng, lần này đặt vấn đề cụ thể về thúc đẩy xây dựng kết cấu hạ tầng qua biên giới, sớm hoàn thiện đánh giá Quy hoạch tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, trao đổi thống nhất phương án kết nối đoạn đường sắt giữa ga Lào Cai (Việt Nam) với ga Hà Khẩu Bắc (Trung Quốc) trong chủ trương kết nối “Vành đai và con đường" với “Hai hành lang, một vành đai” mà lãnh đạo hai nước đã bàn tới từ nhiều năm trước.

Nếu triển khai được thì hàng hóa vùng Vân Nam, Trung Quốc sẽ có tuyến thông thương mới với thị trường thế giới. Còn hàng hóa, đặc sản xứ biển, nông sản phẩm nhiệt đới của ta lại dễ dàng hơn trong tiếp cận thị trường lớn này. Hàng hóa Việt Nam cũng có thể quá cảnh Trung Quốc sang châu Âu.

Các bạn Vân Nam mong muốn lắm, làm sao trong khoảng 24 tiếng, hải sản Việt Nam sau đánh bắt là tới được bếp ăn của họ, thay vì hàng đông lạnh dài ngày.

+ Những cam kết của Trung Quốc tại Đại hội XX với thế giới, với khu vực về cơ bản đều tích cực. Từng nội dung về hòa bình, hợp tác đều rất cụ thể. Trung Quốc là nước lớn và nếu bạn thực sự ý thức được trách nhiệm nước lớn, những cam kết ấy thành hiện thực thì rất có lợi cho chúng ta.

Nhưng cũng phải hiểu là sự cạnh tranh giữa các nước lớn cũng ảnh hưởng đa chiều, phức tạp, khó lường tới các nước khác. Vấn đề là chúng ta tiếp tục khẳng định đường lối độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, củng cố quan hệ hữu nghi hợp tác không chỉ với Trung Quốc mà với cả các nước lớn khác. Như thế sẽ tối đa hóa được lợi ích quốc gia, dân tộc.

+ Việt Nam có vị trí, vai trò quan trọng trong khu vực ở khía cạnh an ninh của Trung Quốc. Không nói ra, nhưng bạn xếp ta vào vị trí số 1 trong ASEAN, vì lý do có 1.400 km biên giới trên bộ, vì thực tế ổn định phát triển của ta, và còn vì ý thức hệ - với hai Đảng Cộng sản cầm quyền trong thể chế chính trị nhiều nét tương đồng. Vậy nên an ninh của ta cũng là lợi ích của bạn.

