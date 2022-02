Lợi ích của nghệ đối với phụ nữ đang cho con bú

Viêm tuyến vú là một tình trạng phổ biến ở phụ nữ đang cho con bú. Đặc trưng của bệnh viêm tuyến vú là tình trạng viêm các mô vú gây đau vú, nhiễm trùng và sưng tấy và tắc ống dẫn sữa. Thành phần curcumin có thể giúp ngăn ngừa viêm vú ở phụ nữ đang cho con bú khi bôi lên vùng da trên vú ba lần một ngày. Ngoài ra, tình trạng viêm này có thể được cải thiện do đặc tính kháng khuẩn, chống viêm của nghệ.

Quản lý cholesterol

So với phụ nữ bình thường, mức cholesterol ở phụ nữ cho con bú thường cao hơn, có thể gây tăng cân và béo phì. Điều này là do những thay đổi trong hormone steroid và sự trao đổi chất. Nghệ có tác dụng giảm lipid và giúp giảm mức cholesterol sau khi mang thai, do đó giảm nguy cơ mắc các bệnh béo phì và tim mạch ở phụ nữ sau sinh.