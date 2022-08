Lợi ích của bí ngòi với mẹ bầu và trẻ nhỏ

Ngoài ra, bí ngòi còn tốt cho thai kỳ do có hàm lượng magiê cao. Magiê có tác dụng đáng kể trong việc cải thiện tình trạng ốm nghén, giảm nguy cơ sinh non.

Tiêu chảy là một vấn đề phổ biến của hầu hết trẻ em trên 1 tuổi. Bí ngòi nghiền là một thực phẩm lành mạnh, thích hợp để bổ sung vào chế độ ăn uống của trẻ. Vì bí ngòi mềm và có vị nhạt, bé dễ dàng tiêu thụ, giảm nguy cơ mắc bệnh tiêu chảy.

Hàm lượng vitamin C giúp ngăn ngừa các vấn đề về phổi do thuốc lá gây ra. Đồng thời, sự thiếu hụt vitamin C làm giảm sự phát triển não bộ ở trẻ sơ sinh. Quả bí ngòi giàu vitamin C có thể khắc phục những vấn đề này.

Quả bí ngòi còn giàu folate. Thiếu folate trong thời kỳ sơ sinh làm tăng nguy cơ mắc bệnh trầm cảm khi trưởng thành.

Ngoài ra, quả bí ngoài còn giàu chất xơ, có thể nghiền mịn cho trẻ ăn dễ dàng. Hàm lượng chất xơ này giúp giảm táo bón, ngăn ngừa béo phì ở trẻ em.