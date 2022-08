Lợi ích của bí ngòi đối với sức khỏe tim mạch

Bệnh tim mạch là một trong những biến chứng nguy hiểm của bệnh tiểu đường. Thực phẩm không chứa tinh bột như bí ngòi giúp cơ thể no lâu, hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường. Chất xơ có trong bí ngòi làm chậm quá trình hấp thụ glucose, giúp ích cho bệnh nhân tiểu đường loại 2.

Bí ngòi là một trong số ít thực phẩm không chứa cholesterol xấu. Do đó, có thể thêm bí ngòi vào chế độ ăn uống giảm cholesterol của người bệnh tim mạch. Bên cạnh đó, chất xơ hòa tan trong bí ngòi còn cản trở sự hấp thụ cholesterol, giúp giảm nồng độ cholesterol xấu trong máu.

Giảm huyết áp

Bí ngòi giàu kali - một trong những thực phẩm lành mạnh để chống lại chứng tăng huyết áp. Kali làm giãn các mạch máu, giúp máu lưu thông tốt hơn, giảm áp lực lên thành mạch, năng ngừa bệnh tăng huyết áp. Ngoài việc kiểm soát huyết áp, kali trong bí ngòi còn làm giảm nhịp tim và chống lại tác hại của natri.

Tăng cường khả năng miễn dịch

Bí ngòi giàu vitamin C. Hàm lượng vitamin C trong bí ngoài kích thích sự phát triển các tế bào T, chống lại bệnh tật. Thêm vào đó, vitamin C còn hoạt động như chất chống oxy hóa, chống lại các phản ứng viêm, ngăn ngừa chết tế bào. Tăng cường miễn dịch, chống viêm là một trong những điều cần lưu ý khi chăm sóc sức khỏe người bệnh tim mạch.