Lợi ích cho sức khỏe của quả Camu camu

Thường xuyên uống nước ép từ quả Camu camu với liều lượng chỉ định có thể giúp chống lại chứng viêm.

Cải thiện hệ thống miễn dịch

Quả Camu camu rất giàu vitamin C - chất được biết đến với hoạt động tăng cường miễn dịch. Vitamin C cũng giúp bảo vệ cơ thể chống lại stress oxy hóa do các gốc tự do gây ra.

Duy trì mức cholesterol trong máu