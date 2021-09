Lời hẹn với Cần Giờ

Cả đám an ủi nhau, thôi dẫu sao cũng được “hít” hơi biển rồi, về nhà thể nào cũng nói chuyện mặn mòi, có “muối” hơn. Chụp thêm vài bức ảnh, chúng tôi kéo nhau đi khám phá khu chợ sát bãi biển.

Có rất nhiều lựa chọn ẩm thực cho du khách khi đến đây, tiện lợi thì có dãy hàng quán ngay mặt tiền, vừa ăn vừa nằm ghế ngắm biển phía xa. Hoặc có thể chọn cách như chúng tôi, vào chợ tự lựa các loại hải sản tươi rói, yêu cầu chế biến theo sở thích rồi mang ra quán thuê ghế ngồi ăn. Lựa chọn này vừa đảm bảo mua được hải sản tươi sống, mặc cả được giá tốt.

Vài món ngon ở Cần Giờ

Sau này, có thêm nhiều dịp khác đi Cần Giờ, tôi phát hiện có rất nhiều điều thú vị ở nơi này, nhiều địa điểm vui chơi lạ lẫm. Nếu có thời gian bạn có thể ghé Đảo Khỉ, chợ Cần Thạnh… Nếu đi theo hội nhóm đông có thể lựa chọn nghỉ lại ở Trung tâm sinh hoạt thanh thiếu niên Cần Giờ, đăng ký các tour lội rừng đước, bắt cá, nướng cá trên các “hoang đảo” giữa rừng.

Lội bùn giữa rừng đước

Như chúng tôi thì có cơ hội và cả may mắn được khám phá hai hòn đảo khác ở Cần Giờ là: Thạnh An và Thiềng Liềng. Từ chợ Cần Thạnh, chúng tôi lên một chiếc tàu gỗ đi mất 45 phút để đến đảo Thạnh An. Hòn đảo này khá nhỏ bé, dân cư không đông, đi bộ chừng 2 tiếng là hết đảo.

Người dân đảo Thạnh An thân thiện và mến khách.