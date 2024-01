Lời hát châm biếm tạo tranh luận của Trang Pháp, Ninh Dương Lan Ngọc, Thu Phương

Your browser does not support the video tag.

Tiết mục "Ai Cho Tôi Lương Thiện" tại chung kết 1 "Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng".

Phần lời ca khúc Ai Cho Tôi Lương Thiện ngay lập tức tạo tranh luận trên mạng xã hội. Nhiều khán giả liên tưởng đến những lùm xùm xảy ra ở chương trình. Một số ý kiến cho rằng đây là dụng ý của Trang Pháp, nhất là khi có quá nhiều ồn ào đồn thổi về bất đồng giữa cô và Lệ Quyên.

Trước đó trên mạng xã hội, Lệ Quyên nhiều lần viết lời ẩn ý về việc bị một chị đẹp trong chương trình chơi xấu, đi bài truyền thông “bẩn” hại cô.

Thậm chí khi khán giả nhắc đến tên Trang Pháp trong phần bình luận, Lệ Quyên không thoải mái và đáp trả: "Sao tự nhiên lại lôi ai đó vô đây?”. Song, hai nghệ sĩ không lên tiếng xung quanh nghi vấn bất hòa.

Theo chia sẻ từ Thu Phương, Ai Cho Tôi Lương Thiện do DTAP sáng tác cho cô cách đây nhiều năm, vì nhiều vấn đề khách quan nên chưa thể ra mắt. Sau khi nghe bản demo, ba nghệ sĩ đều đồng ý lựa chọn làm tiết mục biểu diễn cho chung kết 1.