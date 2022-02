Lời gan ruột hoa hậu Đỗ Mỹ Linh viết về bố mẹ

LTS: Nhân chủ đề "Cha mẹ trong tim tôi" trên báo VietNamNet, Hoa hậu Việt Nam 2016 - Đỗ Mỹ Linh chia sẻ lời biết ơn về sự bao bọc kỹ lưỡng mà mẹ dành cho mình, tới mức tưởng chừng không có những biến cố, va vấp. Mà đó, thực ra lại là điều ao ước, may mắn không phải ai cũng có.

Tuổi thơ của tôi khá bình yên và ấm êm. Tôi lớn lên trong gia đình đầy ắp tình thương của bố mẹ. Là con cả trong gia đình, mọi tình yêu thương của bố mẹ đều dành hết cho tôi. Nhà tôi không quá khá giả, nhưng bố mẹ từ bé chẳng bao giờ để tôi thiếu hay thua thiệt gì với bạn bè đồng trang lứa.

Cho đến bây giờ khi nhìn lại 25 năm cuộc đời mình, có lẽ tôi cũng chưa trải qua một biến cố gì to tát. Tôi vẫn thường nói đùa với bạn bè rằng: Cuộc đời mình giống như một con sông bình lặng trôi. Có lúc tôi cảm thấy chán, vì còn trẻ và cá tính nổi loạn, tôi muốn cuộc sống mình nhiều biến động hơn, để được trải nghiệm và trưởng thành. Nhưng càng lớn, nghe những câu chuyện của những người bạn đồng trang lứa, tôi hiểu rằng, để tôi có được một cuộc sống bình an, an yên như bây giờ là cả một sự cố gắng và nỗ lực của gia đình, bố mẹ, đặc biệt là mẹ.