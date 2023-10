Lợi dụng mưa lũ, hai 'đạo chích' vượt rào vào nhà dân trộm cắp tài sản

Theo thông tin công an cung cấp, rạng sáng 14/10, Hiếu lái xe máy chở Dự đi trộm tài sản. Khi cả 2 đến trước nhà 1/42 đường Phạm Thị Liên (phường Kim Long, TP Huế) thì phát hiện cửa chính nhà này đang mở. Sau đó, Hiếu cùng Dự leo tường rào đột nhập vào căn nhà này để lấy trộm 04 điện thoại di động và một số tiền mặt.

Chiều 17/10, đại diện Cơ quan CSĐT Công an TP Huế cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối Lê Văn Hiếu (SN 1995) và Phạm Văn Dự (SN 2000) cùng trú phường Phú Hậ (TP Huế) về hành vi trộm cắp tài sản.

Nhận được tin báo của bị hại, Đội Cảnh sát Hình sự - Công an TP Huế nhanh chóng phối hợp với Công an phường Kim Long tổ chức lực lượng xác minh, truy xét. Đến 16h cùng ngày, lực lượng công an bắt giữ được Hiếu và Dự đồng thời thu hồi tang vật của vụ trộm.