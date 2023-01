Lối đi không giống ai và 5 cuộc hôn nhân của cha đẻ "Avatar"

Trong bài phỏng vấn với tờ The New York Times vào năm 2022, James Cameron tiết lộ, các nhà sản xuất từng kịch liệt phản đối bản cắt của Avatar khi ra rạp vì thời lượng quá dài. Họ đề xuất đạo diễn lược bỏ những cảnh miêu tả thiên nhiên, sinh vật vùng đất Pandora để tập trung hơn vào câu chuyện. Song, ông không chấp nhận.

Ông thuyết phục mọi người: "Các ông biết không? Tôi là người làm ra Titanic. Tòa nhà trị giá nửa tỷ USD nơi chúng ta đang họp được xây bằng tiền của bộ phim đó. Vì vậy, tôi phải được quyền làm theo ý mình". Sự lựa chọn của James là đúng khi nhiều khán giả cho biết những phân cảnh này là một trong những điều họ thích nhất ở siêu phẩm Avatar.

Thước phim đẹp mắt và ấn tượng của "Avatar 2" (Ảnh: News).

"Sau đó, họ đều cảm ơn tôi. Tôi nghĩ công việc của mình là bảo vệ tiền của nhà đầu tư. Đôi khi, tôi phải làm ngược lại ý của họ. Tuy nhiên, chỉ cần phim thành công, mọi chuyện sẽ được tha thứ", đạo diễn nổi tiếng nói.

Theo các đồng nghiệp, James Cameron là người kỹ tính và cầu toàn. Ông bắt tay nhào nặn ý tưởng Avatar: The Way Of Water từ năm 2010 nhưng phải mất 13 năm, tác phẩm con cưng này mới được ra mắt.

James kể rằng, giai đoạn đầu, nhiều ý tưởng được đưa ra rồi bị gạt bỏ. Đạo diễn U70 cảm thấy chúng đều không đủ mới lạ, giàu ý nghĩa để tiếp nối thành công của phần cũ.

Ông tìm đến biên kịch Josh Friedman và cùng viết tiếp câu chuyện của vùng đất Pandora trong suốt bốn năm từ 2013 đến 2017. Nhiều vùng đất, nhân vật mới ra đời. Đây cũng là lúc James Cameron quyết định mở rộng bộ phim và bắt tay thực hiện luôn.

Trong 13 năm, ông cũng dành thời gian nghiên cứu các công nghệ mới và cho ra mắt một dự án đẹp mắt, sống động. Những khung hình đẹp mắt đã khiến khán giả không thể rời mắt khỏi màn ảnh.

James Cameron là người sáng tạo, cầu toàn và kiên định trong công việc (Ảnh: News).

Ian Sandwell của Digital Spy đánh giá: "Không ngạc nhiên khi Avatar 2: Dòng chảy của nước là một kiệt tác hình ảnh. Phim có một câu chuyện mỏng và quá nhiều nhân vật để tung hứng nhưng James Cameron đã kết hợp tất cả lại với nhau để tạo nên một cảnh cuối phi thường, đầy cảm xúc và những pha hành động gay cấn".