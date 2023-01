Lời chúc Tết Quý Mão 2023 dành cho bạn bè, người yêu

11. Năm mới chúc cả gia đình mày có sức khỏe, hạnh phúc, bình an và may mắn. Chúc mày có một bầu trời sức khỏe, một biển cả tình thương, một đại dương tình bạn, một người yêu chung thủy, một sự nghiệp sáng ngời.

18. Chúc mày: 1 vợ, 2 con, nhà 3 tầng, xe 4 chỗ nhé!

19. Thay mặt 95 triệu người dân của đất nước Việt Nam yêu dấu, chúc cậu có một cái Tết no đủ, vui vẻ, hạnh phúc, sớm thành tỷ phú và khi đó hãy luôn nhớ tới tớ. Happy New Year!

20. Năm mới chúc mày ngày càng xinh gái, lắm chàng theo đuổi, thành công luôn tới, diện quần áo thương hiệu Mango khiến ai cũng phải chới với.

21. Chúc các bạn có nhiều người để ý. Tỏ tình nhiều ý. Tiền nhiều nặng ký. Công việc vừa ý. Miệng cười mắt ti hí. Sống lâu ột tí.

22. Năm mới phát tài

Tiêu xài thả ga

Tiền bạc đầy nhà

FA vẫn đỉnh.

23. Chúc bạn năm mới sung túc, vạn phúc nghìn duyên, túi rủng rỉnh tiền, tâm hồn phơi phới.

24. Chúc year mới, vạn sự đều lucky, không fat phì, love duyên như ý.

25. Tết này nào giống Tết xưa

Lên đời bốn bánh nắng mưa ngại gì.

26. Chúc bạn 2023 nhiều người để ý, thẻ ngân hàng chỉ toàn tiền tỷ và đô-la.

27. Chúc bạn năm mới việc làm ổn định, vợ xinh vợ đảm, không đi lang thang ở nhà với vợ.

Lời chúc Tết Quý Mão 2023 ngọt ngào dành cho người yêu

1. Thật lòng muốn có một mối tình kéo dài từ năm này sang năm khác. Thời khắc chuyển giao năm mới, người đó đứng cạnh bên em, nắm tay em, và nói yêu em 365 ngày mũ en nờ lần.

2. Happy New Year 2023! Chúc chàng trai của em sang năm mới nhiều may mắn, luôn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, tươi trẻ, thật nhiều tiền chẵn và ít tiền lẻ nhé. Hi hi.

3. Anh đã từng ước mơ rất nhiều điều nhưng em chính là mơ ước lớn nhất trong đời anh. Giờ anh đã có em rồi, anh chẳng còn muốn gì hơn nữa. Happy New Year, my love!

4. Em chính là lý do tại sao năm mới lại tuyệt vời với anh như vậy. Chúc em luôn vui vẻ, xinh đẹp và bình an. Happy New Year!

5. Em đã biến tất cả những điều ước của anh trở thành sự thật trong năm vừa qua. Năm nay và nhiều năm sau nữa, ước muốn duy nhất của anh là có em mãi ở cạnh bên. Chúc mừng năm mới, người anh yêu!

6. Một nụ cười cho lòng thêm ấm áp. Một ánh mắt cho hạnh phúc tràn đầy. Một lời nói cho trọn vẹn niềm tin. Một cái nắm tay cho yêu thương còn mãi. Một sự chờ đợi cho tình mãi bền lâu. Một chút hờn ghen cho yêu thương toả sáng. Một trái tim hồng cho tình yêu thuỷ chung. Năm mới 2023 chúc em/anh an lành, sung túc và tràn ngập hạnh phúc!

7. Từng đêm suy nghĩ của anh đều hướng về em. Từng giây trái tim anh đều thổn thức vì em. Ở bên em, mỗi khoảnh khắc trong đời anh đều mới mẻ. Năm mới tốt lành, tình yêu của anh!

8. Này chàng trai đáng yêu! Chúc anh một năm mới thật nhiều niềm vui, thành công và may mắn. Hãy cùng em vun đắp cho tình yêu của chúng mình mãi bền chặt anh nhé. Happy New Year 2023!