Lời cầu xin được sống của 3 thanh niên làm shipper bị tuyên án tử hình

Ly A Pó (22 tuổi, trú xã Na Ư, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) cùng 2 người bạn là Vừ A Thắng (SN 2001) và Giàng A Minh (SN 1999) vừa bị Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử và tuyên phạt mức án tử hình về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy".



Trong vụ án này, Pó trẻ tuổi nhưng lại là người cầm đầu. Do các bị cáo trú ở tỉnh Điện Biên nhưng bị bắt và xét xử tại tỉnh Nghệ An nên đã không có người thân nào của các bị cáo tham dự phiên tòa. Phần vì đường xa, phần vì bị cáo không có bố mẹ nên không ai đến dự. Nỗi buồn vì vắng người thân hiện rõ trên khuôn mặt của các bị cáo.



Làm shipper vận chuyển lô ma túy khủng lấy 800 triệu đồng