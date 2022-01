Lời bài hát hạ thấp phụ nữ

Ngày 3/1, nhóm nhạc nữ GOT the beat chính thức phát hành đĩa đơn Step Back. GOT the beat là nhóm nhỏ đầu tiên được ra mắt từ dự án Girls On Top (GOT) của SM Entertainment. Thông qua dự án, thành viên trong nhiều nhóm nhạc nữ khác nhau do SM Entertainment quản lý có cơ hội hợp tác để phát hành sản phẩm âm nhạc.

Sự kết hợp của 7 ngôi sao nữ được đánh giá như "thần tượng chủ chốt" tại SM - ca sĩ solo BoA, Tae Yeon và Hyo Yeon (SNSD), Seul Gi và Wendy (Red Velvet), Karina và Winter (aespa) - càng làm gia tăng kỳ vọng của người hâm mộ dành cho nhóm. GOT the beat được khán giả mệnh danh là "một trong những nhóm nhạc nữ tài năng và đặc biệt nhất Kpop".

Ngày 1/1, GOT the beat có màn trình diễn đầu tiên trong buổi concert chào năm mới SMTOWN Live 2022 do SM tổ chức. Tuy âm nhạc, màn trình diễn và kỹ năng thanh nhạc của GOT the beat nhận vô số lời khen ngợi, lời bài hát Step Back lại trở thành chủ đề gây tranh cãi gay gắt.

Lời ca lạc hậu, hạ thấp phụ nữ

Ca khúc Step Back được viết dưới góc nhìn của người phụ nữ, với lời ca cáo buộc một cô gái đang cố gắng tán tỉnh bạn trai của cô ấy, cảnh cáo tất cả phụ nữ khác "hãy lùi lại".

"Tôi chắc chắn bạn đã cố tình tán tỉnh một chút", lời bài hát giải thích lý do người bạn trai từng phải lòng cô gái khác trong quá khứ. Một số lời ca gây tranh cãi khác trong Step Back gồm "người đàn ông của tôi ở một đẳng cấp khác", "bạn tựa như liều thuốc độc đối với các chàng trai ngoan", "con trai ai cũng giống nhau, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi khi tôi xuất hiện".