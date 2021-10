Lời bài hát debut của các girlgroup tên tuổi tại Kpop: Khi "nữ quyền" lên tiếng

Debut chắc chắn là một cột mốc quan trọng đối với bất kì nghệ sĩ hay thần tượng nào. Đó chính là thành quả của nhiều năm dài đào tạo của các công ty, cũng là từng ấy thời gian các chàng trai, cô gái trẻ nỗ lực hết sức mình để trở nên nổi bật hơn giữa một dàn thực tập sinh nếu muốn được chọn ra mắt.

Ngay cả khi đã được ra mắt, vẫn không có gì có thể đảm bảo rằng một nhóm nhạc sẽ trở nên nổi tiếng trong tương lai. Điều đó còn phụ thuộc vào sự kết hợp, hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau của các thành viên; concept mà nhóm sẽ theo đuổi; sức mạnh của công ty chủ quản; chiến dịch PR trên các phương tiện truyền thông; vũ đạo (nếu có); và tất nhiên, cả bài hát ra mắt.

Khi nói đến vấn đề này, bài hát ra mắt có thể xem là yếu tố quan trọng nhất của một màn debut. Nó đóng vai trò định hình hình ảnh của nhóm trong mắt công chúng ngay từ đầu, và có thể dễ dàng thúc đẩy một nhóm nhạc tiềm năng vụt lên nhanh chóng.

Trong tập 3 và 4 của show "Produce 101" – chương trình thực tế sống còn của Mnet để chọn ra nhóm nhạc dự án I.O.I, người xem đã có dịp chứng kiến lại những bài hát ra mắt rất đáng chú ý của nhiều nhóm nữ nổi tiếng hiện nay. Trong số đó, có những bài hát khá ấn tượng như “I Don’t Know” - A Pink, "LA chA TA" – f(x), "Irony" – Wonder Girls, "Into The New World" - SNSD...

Dàn thí sinh "Produce 101" cover lại những ca khúc ra mắt của các girlgroup tiền bối

Điểm chung của các nhóm nhạc ấy là gì? Họ đều là những nhóm nhạc nữ nổi tiếng hàng đầu Kpop. Thậm chí, vài nhóm trong số đó còn được phong tặng danh hiệu “Nhóm nữ quốc dân” gắn liền với tên tuổi của họ tại một thời điểm nhất định. Mỗi bài hát ra mắt của họ cũng phù hợp với màu sắc riêng của từng nhóm - bản sắc riêng mà mỗi nhóm đã mang theo kể từ khi ra mắt, để rồi ngày càng trưởng thành và phát triển theo nhiều năm kể từ đó.

Một số bài hát debut đã trở thành "công thức" đáng tin cậy, giúp cho nhiều nhóm nhạc đàn em khác trở nên phổ biến hơn. "Irony" của Wonder Girls, "Break It" của Kara và "Boomerang" của CSJH The Grace là những ví dụ điển hình. Sở hữu giọng hát mạnh mẽ, cùng với giai điệu bài hát gợi nhớ đến âm nhạc của đầu những năm 2000, những nhóm nữ này gây ấn tượng với phần lời bài hát nói về những mối quan hệ lầm lỡ. Với tất cả những điều thể hiện sự mạnh mẽ của phái nữ trong tình huống đó, lời bài hát đã đưa ra lý do tại sao tất cả các mối quan hệ tình cảm đều sai lầm, và lý do tại sao họ phải "cạch mặt" đàn ông.