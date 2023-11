Lốc xoáy làm hư hỏng 17 căn nhà ở Hà Tĩnh

Các lực lượng giúp người dân khắc phục hậu quả (Ảnh: Công an cung cấp).

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 12/11 đến ngày 13/11, nhiều địa phương tại Hà Tĩnh xảy ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Mưa lớn khiến nhiều vùng ngập nước, quốc lộ 1 và quốc lộ 8A bị chia cắt, sạt lở.