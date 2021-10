Lốc xoáy hất văng mái tôn nhiều nhà dân, quật đổ trụ điện ở Đà Nẵng

XEM CLIP:

Trao đổi với VietNamNet tối 27/10, Chủ tịch xã Hòa Khương (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) Nguyễn Chí Trí cho biết, trận lốc xoáy xảy ra ở thôn Phú Sơn Tây làm 20 nhà dân bị hư hỏng. Trong đó, có 4 ngôi nhà bị tốc mái hoàn toàn...