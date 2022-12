Loạt xe thể thao cổ điển Morgan bất ngờ đổ bộ "thánh địa siêu xe" Hà Nội

Morgan Plus Four và Plus Six đều được trang bị động cơ đến từ BMW. Trong đó, Morgan Plus Four sử dụng máy xăng, tăng áp, 4 xi-lanh, dung tích 2.0L sản sinh công suất tối đa 255 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 350 Nm, cho khả năng tăng tốc từ 0 - 100 km/h trong vòng 5,2 giây.

Còn bên dưới nắp ca-pô của Plus Six là khối động cơ tăng áp, 6 xi-lanh thẳng hàng, dung tích 3.0L tạo ra 335 mã lực và 500 Nm, cho phép xe tăng tốc từ 0 - 100 km/h chỉ trong vòng 4,2 giây.

Morgan Plus Six có chiều dài, chiều rộng và chiều cao lần lượt là 3.890 mm, 1756 mm và 1.220 mm.

Morgan Plus Six mang trên mình vóc dáng cổ điển nhưng vẫn đậm chất thể thao nhờ bộ mâm đúc 19 inch cùng bộ phanh màu đỏ bên trong.

Hệ thống ống xả kép hình tròn khá lớn và dài đem lại âm thanh trầm ấm.