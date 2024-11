Loạt xe SUV hạng sang giá từ 3-5 tỷ đồng dành cho giới nhà giàu Việt

Với tầm giá từ 3-5 tỷ đồng, các lựa chọn xe sang SUV dành cho giới nhà giàu Việt đang ngày càng phong phú hơn. Porsche Macan: Giá từ 3,35-5,34 tỷ đồng Porsche Macan có giá bán từ 3,35-5,34 tỷ đồng. Phiên bản nâng cấp giữa chu kỳ của Macan được giới thiệu tại Việt Nam từ tháng 4/2022. Mẫu xe có 4 phiên bản với 2 tùy chọn động cơ gồn máy xăng 2.0 Turbo công suất 262 mã lực, mô-men xoắn 400 Nm và xăng 2.9L Twin Turbo công suất dao động từ 375-345 mã lực, mô-men xoắn từ 520-550 Nm. Các phiên bản của Macan đều sử dụng hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép và hệ dẫn động 4 bánh AWD. So với các đối thủ, Porsche Macan chưa có bản hybrid hay thuần điện. Lexus RX: Giá từ 3,43-4,94 tỷ đồng Lexus RX hiện hành tại Việt Nam là mẫu xe SUV hạng sang mới được giới thiệu vào tháng 2/2023. Mẫu xe có 4 phiên bản với 2 tùy chọn động cơ, giá từ 3,43-4,94 tỷ đồng. Bản động cơ xăng 2.4L Turbo có công suất 275 mã lực, mô-men xoắn 430 Nm đi kèm hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh AWD cho bản RX 350. Bản hybrid của Lexus RX 500h kết hợp động cơ xăng 2.4L Turbo và mô-tơ điện, cho tổng công suất 366 mã lực, mô-men xoắn 460 Nm. Ngoài ra, bản hybrid của Lexus RX cũng không có chế độ chạy thuần điện như các đối thủ. Nội thất của Lexus RX cũng được đánh giá kém tinh tế hơn dù trang bị tiện nghi không hề thua kém các đối thủ đồng cấp khác. Volvo XC90: Giá từ 4,05-4,65 tỷ đồng Volvo XC90 hiện hành tại Việt Nam là mẫu xe được nâng cấp vào năm 2022, thuộc phân khúc xe SUV hạng sang cỡ trung. Mẫu xe này có 2 phiên bản, giá từ 4,05-4,65 tỷ đồng. Volvo XC90 được trang bị 3 hàng ghế cho 7 người ngồi thay vì 5 chỗ như hai mẫu xe kể trên. Trong đó, bản XC90 sử dụng hệ thống mild hybrid với động có 2.0L Supercharger và Turbocharge công suất 300 mã lực, mô-men xoắn 420 Nm. Bản XC90 PHEV kết hợp động cơ 2.0L Supercharge và Turbocharge với một mô tơ điện cho tổng công suất 462 mã lực, mô-men xoắn 709 Nm. Bộ pin dung lượng 19 kWh cho tầm hoạt động thuần điện tối đa 77km. Range Rover Velar: Giá 3,729-5,689 tỷ đồng Range Rover Velar 2024 vừa được nâng cấp nhẹ, có 7 phiên bản với 3 tùy chọn động cơ, giá từ 3,729-5,689 tỷ đồng. Bản nâng cấp lần này tập trung chủ yếu ở phần nội thất, ngoại thất khó phân biệt so với đời trước. Phiên bản động cơ hybrid PHEV (P400e) lần đầu ra mắt, có tổng công suất 404 mã lực và mô-men xoắn 640 Nm. Xe sử dụng bộ pin dung lượng 19,2 kWh cho tầm hoạt động thuần điện tối đa 64km. Các phiên bản động cơ xăng 2.0L tăng áp (P250) cho công suất 250 mã lực, mô-men xoắn 365 Nm. Bản động cơ xăng 3.0L tăng áp (P340) cho công suất 340 mã lực, mô-men xoắn 480 Nm. Tất cả các phiên bản đều sử dụng hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD. Mercedes-Benz GLS/ EQS SUV: Giá từ 4,999-5,249 tỷ đồng Mercedes-Benz GLS và biến thể chạy điện EQS SUV thuộc phân khúc SUV 7 chỗ cỡ lớn. Điều đó đồng nghĩa xe có không gian lớn hơn so với mẫu xe đã nêu ở trên Về sức mạnh, Mercedes-Benz GLS sở hữu động cơ 3.0L Turbo công suất 367 mã lực, mô-men xoắn 500 Nm đi kèm hộp số tự động 9 cấp cùng hệ thống dẫn động 4 bánh. Còn bản thuần điện EQS SUV sử dụng 2 mô tơ điện cho tổng công suất 442 mã lực, mô-men xoắn 828 Nm. Pin lắp trên Mercedes EQS SUV công suất 108,4 kWh, cho tầm hoạt động 513-616 km sau mỗi lần sạc. So với Range Rover Velar, Mercedes-Benz GLS mạnh mẽ hơn đáng kể dù cùng dung tích động cơ. Trong khi biến thể điện EQS SUV lại nổi bật hơn phiên bản PHEV của Velar nhưng giá bán chỉ 4,999 tỷ đồng, thấp hơn 150 triệu đồng. Hãy chia sẻ bài viết trải nghiệm về chiếc xe của mình tới Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!