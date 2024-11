Loạt xe SUV cỡ trung nhập khẩu đang giảm giá hơn trăm triệu trong tháng 11

Subaru Forester, Skoda Kodiaq, Skoda Karoq, Ford Everest Ambiente,... là những mẫu SUV đang có giá bán tốt trong tháng 11 nhờ chính sách giảm giá sâu từ các hãng và đại lý. Cùng với chính sách hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ từ Chính phủ đến hết tháng 11 cho ô tô sản xuất lắp ráp trong nước, nhiều hãng xe cũng đưa ra những khuyến mại, giảm giá mạnh cho xe nhập khẩu nhằm kích cầu tiêu dùng và đẩy hàng tồn trong những tháng cao điểm cuối năm. Dưới đây là một số mẫu SUV cỡ trung (C-D) đang được giảm giá mạnh trong tháng 11: Subaru Forester giảm cao nhất 230 triệu Theo tìm hiểu của PV VietNamNet, dòng SUV cỡ C Subaru Forester tiếp tục được hãng cũng như các đại lý giảm giá sâu trong tháng 11 với mức giảm tới trên dưới 200 triệu tuỳ phiên bản. Cụ thể, Subaru Forester phiên bản tiêu chuẩn 2.0 iL được hỗ trợ một phần lệ phí và một vài ưu đãi khác với tổng giá trị quy đổi tiền mặt là 100 triệu, giá bán giảm xuống còn 869 triệu. Bản giữa Forester 2.0 iL EyeSight nhận được mức quy đổi tiền mặt cao hơn là 170 triệu đồng, đưa giá bán xuống 929 triệu. Còn bản Forester 2.0 iS EyeSight cao cấp được nhận mức giảm giá và hỗ trợ tiền mặt cao nhất lên tới 230 triệu, đưa giá bán của phiên bản này còn 969 triệu. Phiên bản Forester 2.0 iS EyeSight được giảm giá sâu nhất, lên tới 230 triệu so với niêm yết. Ảnh: Subaru VietNam Forester là mẫu SUV bán chạy nhất của thương hiệu xe Nhật Bản Subaru tại Việt Nam, nhưng nếu so với các đối thủ "nặng ký" cùng phân khúc như Mazda CX-5, Hyundai Tucson, Honda CR-V,... thì doanh số mẫu xe nhập khẩu từ Thái Lan này tỏ ra khá đuối. Đồng thời, Forester có đôi chút thiệt thòi khi không được hưởng chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ của Chính phủ. Do đó, việc giảm giá sâu để nhanh chóng đẩy bớt hàng tồn "dọn kho" đón phiên bản mới chính là chiến thuật mà hãng cũng như các đại lý đang nhắm tới. Skoda Kodiaq và Karoq giảm giá cao nhất 171 triệu Trong tháng 11 này, Skoda Việt Nam cho biết hãng vẫn tiếp tục áp dụng đợt giảm giá cho cả 2 mẫu SUV của mình là Kodiaq và "người em" Karoq bằng hình thức hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ. Với giá niêm yết của Kodiaq bản tiêu chuẩn Ambition 1.4 TSI là 1,189 tỷ đồng, bản cao Style 2.0 TSI là 1,409 tỷ đồng, ưu đãi lệ phí trước bạ của hãng cho khách hàng mua mẫu xe 7 chỗ này sẽ dao động từ 119-141 triệu đồng, chưa kể giảm thêm tiền mặt từ 20-30 triệu theo chính sách riêng của đại lý. Skoda Kodiaq đang được giảm giá mạnh trong tháng 11 để "dọn kho" đón phiên bản mới. Ảnh: Skoda Việt Nam Tương tự, mẫu SUV cỡ C đang có giá niêm yết 999 triệu đồng cho bản Ambition 1.4 TSI và 1,089 tỷ đồng bản Style 1.4 TSI, như vậy ưu đãi lệ phí trước bạ sẽ dao động từ 100-109 triệu đồng. Hàng xe CH Séc Skoda lần đầu tiên giới thiệu 2 mẫu SUV của mình vào thị trường Việt Nam từ tháng 9/2023. Tháng 10/2024 vừa qua, trong khuôn khổ Triển lãm Ô tô Việt Nam 2024, Skoda tiếp tục giới thiệu phiên bản mới của mẫu SUV đầu bảng Kodiaq và hứa hẹn sẽ giao đến tay khách hàng vào năm 2025. Có lẽ, động thái giảm giá sâu cho mẫu xe nhập khẩu từ CH Séc này lên đến mức cao nhất 171 triệu là nhằm đẩy hàng tồn, "dọn kho" để đón phiên bản mới vào đầu năm sau. Ford Everest bản Ambiente giảm cao nhất 131 triệu Trong tháng 11, Ford Việt Nam tiếp tục áp dụng ưu đãi cho dòng xe SUV 7 chỗ ngồi bán chạy Everest. Cụ thể, hãng xe Mỹ giảm giá đồng loạt 22 triệu đồng cho các phiên bản Everest Sport, Titanium, Titanium Plus. Riêng bản thấp nhất Ambiente giá 1,099 tỷ đồng được ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, tức giảm khoảng 100-131 triệu đồng tùy địa phương ra biển số. Ford Everest phiên bản thấp Ambiente đang được hãng ưu đãi 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: Ford Việt Nam. Ngoài ra, Ford Việt Nam còn áp dụng khuyến mãi 50% lệ phí trước bạ cho một số dòng xe trong tháng 11. Trong đó, mẫu SUV đắt tiền nhất của Ford Việt Nam là Explorer có giá 2,099 tỷ đồng sẽ được giảm tương đương 105-125 triệu đồng. Còn mẫu SUV cỡ C lắp ráp trong nước Ford Territory với mức giá niêm yết 799-929 triệu đồng sẽ có mức hỗ trợ tương đương với mức giảm khoảng 40-55 triệu đồng tùy phiên bản và địa phương đăng ký. Tổng hợp