Loạt xe hơi nổi tiếng nhất trong lịch sử điện ảnh

Bộ phim Ghostbusters ra rạp năm 1984. Trong bộ phim này, có một phương tiện mà các nhân vật săn ma Ghostbusters dựa vào để đưa họ từ nơi này đến nơi khác một cách an toàn và hiệu quả, nó được gọi là "Ectomobile".

Trong phim, John gọi chiếc Mustang là Boss 429, nhưng đúng ra đó là chiếc Ford Mustang Mach 1 đời 1969. Mẫu xe này sở hữu khối động cơ V8 hút khí tự nhiên cùng công suất lên tới 335 mã lực.

Toyota Supra MK IV 1994 - The Fast And The Furious

Mẫu Toyota Supra 1994 từng được cố tài tử Paul Walker cầm lái trong phim "The Fast and the Furious" phần đầu tiên. Chiếc Toyota Supra màu cam đã trở thành biểu tượng cho cả thương hiệu điện ảnh này.

Chiếc Supra này trang bị động cơ tăng áp kép 2JZ-GTE 3,0 lít với 6 xy-lanh thẳng hàng.

DeLorean DMC-12 1981 - Back To The Future

DeLorean DMC-12 là một trong những chiếc xe thể thao tồi tệ nhất từng được sản xuất, nhưng điều đó không làm mất đi yếu tố thú vị của nó. Chẳng hạn như chiếc DeLorean DMC-12 năm 1981 được sử dụng trong bộ phim Back To The Future 1985 đã đạt tốc độ 141 km/giờ trong cự ly ngắn.