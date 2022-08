Loạt xe an toàn nhất năm 2022

10. Lexus NX

Với giá thành 39.500 USD, Lexus đã đầu tư rất nhiều vào công nghệ tích hợp trong mẫu xe NX. Hệ thống thông tin giải trí tập trung vào màn hình cảm ứng 9,8 inch, cung cấp hệ điều hành Apple CarPlay và Android Auto. Màn hình cảm ứng 14 inch lớn hơn cũng có sẵn ở các phiên bản tùy chọn.

NX được trang bị hệ thống an toàn độc quyền của nhà sản xuất Nhật Bản mang tên Lexus Safety System+ 3.0, có thể cảnh báo va chạm với người đi bộ, hỗ trợ theo dõi làn đường và kiểm soát hành trình bằng radar. Do đó, nó được đánh giá là một trong những chiếc SUV an toàn nhất hiện nay. Ngoài ra, Viện Bảo hiểm an toàn đường bộ Mỹ (IIHS) đã đặt NX vào hạng mục sản phẩm an toàn hàng đầu (Top Safety Pick+ classification).

9. Volkswagen ID.4

ID.4 là mẫu xe thứ hai chạy hoàn toàn bằng điện của Volkswagen. Nó được thiết kế để phục vụ cho gia đình với cabin và không gian hành lý nhiều hơn đáng kể so với ID.3 nhỏ gọn.

Sau đánh giá của IIHS, ID.4 đã được trao giải xe an toàn hàng đầu vào năm 2021 (Top Safety Pick +) và xếp hạng an toàn tổng thể 5 sao do Cục Quản lý An toàn Giao thông Quốc lộ Mỹ (NHTSA) đánh giá.

8. Polestar 2