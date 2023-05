Loạt video 'né thính' của cô gái cung Thiên Bình khiến dân mạng mê đắm

Nếu chăm lướt “bản tin Tóp Tóp” dạo gần đây, các Gen Z sẽ bắt gặp không ít những chiếc clip “né thính” vô cùng hài hước được thực hiện bởi cô bạn trẻ. Chỉ sau vài giờ đăng tải, các video của cô nàng thu hút từ vài trăm nghìn đến hàng triệu lượt xem.

Những chiếc clip của cô được lòng khán giả bởi màn trả lời lưu loát như thi ứng xử cùng với thần thái “sắc bén” nhưng cũng không kém phần hài hước.