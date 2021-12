Loạt vi phạm tại Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng

Your browser does not support the audio element.

Cụ thể, theo Kết luận công bố vào chiều nay 10/12, Thanh tra TP Đà Nẵng chỉ ra những hạn chế, vi phạm pháp luật việc chấp hành chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất tại 7 dự án.

Dự án Khu dân cư Bắc Phan Bá Phiến, quận Sơn Trà (diện tích 124.152,3 m): UBND TP Đà Nẵng giao đất cho công ty không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất là vi phạm quy định; quyết định giá đất thô để thu tiền sử dụng đất thiếu cơ sở, thấp hơn giá đất thô do Hội đồng thẩm định giá đất thành phố và Sở Tài chính đề xuất; xác định giá đất bằng giá đất giao năm 2006 đối với phần diện tích tăng thêm do điều chỉnh quy hoạch dự án năm 2009 là vi phạm quy định.

Việc xác định giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa tại dự án này vi phạm quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, có dấu hiệu gây thất thoát vốn Nhà nước trong doanh nghiệp khi cổ phần hóa.

Thửa đất 59 Lê Duẩn, quận Hải Châu (Ảnh: C.Đ).

Dự án khu dân cư Hòa Phát 3 mở rộng, quận Cẩm Lệ (diện tích 109.272,0 m) cũng giao đất cho công ty không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất là vi phạm quy định; không có văn bản giao đất đối với phần diện tích đất tăng thêm là vi phạm quy định; xác định giá đất bằng giá đất giao năm 2007 đối với phần diện tích tăng thêm do điều chỉnh quy hoạch dự án năm 2010 là vi phạm.