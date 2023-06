Loạt vi phạm đất đai ở Yên Bái: Khi nào chuyển cơ quan điều tra?

Việc phân chia vị trí đất để xác định giá chưa phù hợp quy định tại Thông tư 36/2014 theo phương pháp so sánh đối với cơ sở nhà đất (trụ sở Sở Công Thương, Ban Dân tộc, Chi cục Thú y).

Kết luận thanh tra còn "chỉ đích danh" Dự án đầu tư xây dựng đường tránh ngập thành phố Yên Bái tổng mức đầu tư trên 114 tỷ đồng điều chỉnh tăng lên gần 996 tỷ đồng, thay đổi phương án thiết kế hạng mục cầu Nhà khách bằng xây dựng cống hộp, trong khi hạng mục cầu đã thi công một phần khối lượng móng có giá trị trên 1,9 tỷ đồng lãng phí chi phí đầu tư.

Địa phương này phê duyệt chi phí về thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường tại 3 dự án do Sở GTVT làm chủ đầu tư, 10 dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Yên Bái làm chủ đầu tư, 7 dự án do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư với tổng số tiền trên 13 tỷ đồng, chưa đúng quy định.

Yên Bái phải kiểm tra, rà soát Dự án nhà máy gạch Sông Hồng Yên Bái do Công ty CP đầu tư phát triển công nghiệp Sông Hồng (diện tích 4,5ha) đã đi vào hoạt động từ năm 2016 khi chưa được giao đất, cho thuê đất, ký hợp đồng thuê đất và chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính. Trường hợp công ty không chấp hành khắc phục, UBND tỉnh Yên Bái xử lý đúng quy định pháp luật.

Thanh tra Chính phủ đề nghị UBND tỉnh Yên Bái tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân qua các thời kỳ để xảy ra tồn tại, thiếu sót.

Căn cứ kết quả kiểm điểm, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái có biện pháp xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm đối với những tập thể, cá nhân thực hiện chưa đúng các quy định pháp luật.

"Trong quá trình kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật, gây hậu quả thì yêu cầu chuyển cơ quan điều tra, xem xét, xử lý theo quy định pháp luật", Thanh tra Chính phủ nêu rõ.