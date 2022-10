Loạt thẻ bo góc về tác giả văn học Việt Nam của nhóm bạn trẻ 10x gây bão mạng

Thuật ngữ "thẻ bo góc" không còn xa lạ với những bạn trẻ Gen Z. Thẻ bo góc là cách Gen Z gọi tấm photocard in ảnh thần tượng. Đây là sản phẩm thường được bán kèm trong mỗi cuốn album. Trên thực tế, bo góc là kỹ thuật in ấn bo tròn bốn góc, nhằm giảm sự sắc cạnh của sản phẩm. Kỹ thuật in này đang được sử dụng trong phần lớn các sản phẩm đi kèm của album K-Pop hiện nay.

Nắm được xu thế của giới trẻ, Trần Thượng Triều, Châu Thị Thanh Hiền (sinh năm 2004, đang học Đại học Kinh tế TP.HCM) và các thành viên câu lạc bộ Nhã Tự cho ra đời bộ sưu tập thẻ bo góc về các tác giả tiêu biểu của làng văn học Việt Nam. Thông qua bộ thẻ này, nhóm mong lan tỏa vẻ đẹp của văn chương, khơi dậy tình yêu văn học trong giới trẻ hiện nay.

"Bộ thẻ bo góc về các văn nhân Việt Nam là sự kết hợp của vẻ đẹp cổ điển và hiện đại. Bộ thẻ giúp các bạn trẻ có thể tiếp thu các kiến thức văn chương theo một hình thức mới lạ, cuốn hút", Thượng Triều nói.