Loạt sao Việt sở hữu 'siêu hit', làm mưa làm gió khắp xứ Trung

Rất nhiều ngôi sao Hoa ngữ yêu thích ca khúc này, trong đó có Lưu Vũ Ninh.

Ngoài Thêm Một Lần Đau thì Trú Mưa, Nàng Kiều Lỡ Bước của nhóm nhạc được nhắc đến như "thảm họa Vpop" cũng khá đình đám tại đất nước tỷ dân. Thậm chí, HKT nổi tiếng đến mức được mời sang Liên hoan phim Trung Quốc - Asean năm 2017 và được săn đón không kém gì ngôi sao hạng A ở nước bạn.

Pháo - Hai Phút Hơn

Đoạn lời "1234231 / Hình như anh nói anh yêu em rồi" trích từ ca khúc Hai Phút Hơn của Pháo đã khiến các bạn trẻ Việt Nam xiêu lòng suốt thời gian dài.

Tại Trung Quốc, Hai Phút Hơn nhiều lần xuất hiện trên bảng xếp hạng nền nhạc thịnh hành của Douyin (phiên bản nội địa của TikTok), thu hút hơn chục nghìn người sử dụng với hàng chục triệu lượt xem. Nhiều nghệ sĩ như Trương Nghệ Hưng, Lưu Vũ Ninh... cũng quay video với phần nhạc nền ca khúc.

Ngoài ra, nhiều người Việt tại Hàn cho biết bài hát cũng được phát ở nhiều cửa hàng, còn các nhóm nhảy đường phố, tiktoker chọn làm nhạc nền. Không chỉ khán giả, Aespa - thành viên nhóm nhạc nữ của SM Entertainment - cũng quay video nhảy trên nền nhạc này.

