Loạt sao Việt động viên Nam Em giữa ồn ào liên quan đến Bạch Công Khanh

"Tắt điện thoại, hít thở thả lỏng đi em. Đọc nhiều em stress rồi lại ảnh hưởng nhiều đến sức khoẻ", Jun Phạm khuyên nhủ. MC Liêu Hà Trinh cũng vào động viên Nam Em: "Cố lên em nhé, sức khỏe tinh thần vô cùng quan trọng".

"Em Tôi đừng tiêu cực nè! Có Anh bên cạnh! Thương Em tôi", "Cố lên bạn ơi", "Thương em! Sức khoẻ là quan trọng nhất em nhé. Cả về thể chất lẫn tinh thần!", "Cố lên em ,còn rất nhiều người thương yêu em lắm", nhiều đồng nghiệp và bạn bè khác bình luận, đồng cảm và ủng hộ tinh thần cho Nam Em.

Về phía Bạch Công Khanh, khi được hỏi về những ồn ào của cả hai trên mạng xã hội, anh cho biết bản thân và Nam Em vẫn bình thường: "Thật ra vấn đề này cũng khá nhạy cảm nên tôi xin phép không trả lời. Thế nhưng chúng tôi vẫn rất bình thường, không có sự rạn nứt. Nói chung thì mình càng nói nhiều thì sẽ càng ảnh hưởng đến nhiều người khác...".

Nói về lý do không song ca cùng nhau trong đêm nhạc tối 12/12 tại TP HCM, Bạch Công Khanh lý giải: "Lý do chúng tôi không song ca cùng nhau là do chương trình sắp xếp".