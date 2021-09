Loạt sao Việt 'dính lời nguyền' Lisa, cover 'LALISA' một cách u mê

Tính đến thời điểm hiện tại, MV LALISA đang có được hơn 160 triệu view trên YouTube và chắc chắn sẽ có tăng mạnh trong thời gian sắp tới.

Về mặt trận TikTok, phần nhạc nền của bài hát này đã có đến hơn 427 nghìn video sử dụng và còn đang tăng rất nhanh chóng.

Ngoài ra, nàng main dancer cũng chính thức trở thành nghệ sĩ solo Kpop có video ca nhạc nhiều view nhất 24 giờ đầu với 70,3 triệu view. Lần debut solo này của "người con Thái Lan" quả thật đỉnh cao!

MV LALISA - Lisa

Hiện cơn sốt mang tên cô nàng sinh năm 1997 này đã lan tỏa ngập tràn trên các trang mạng xã hội.