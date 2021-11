Loạt sao Việt đáp trả anti-fan nhưng lại bị chỉ trích là... EQ thấp: Một Idol 'bay' luôn sự nghiệp!

Cụ thể, nam chính Sắc đẹp ngàn cân phiên bản Việt yêu cầu ban quản trị một fanpage với hơn 200.000 thành viên rằng: “Trong vòng 6 tiếng đồng hồ nữa mà tôi không vào được nhóm này (đây là nhóm kín), tôi sẽ huy động tất cả tiềm lực và mối quan hệ của tôi về IT và SNS để giật sập sạch sẽ từng page một, xóa sạch từng data một”. Ngay sau đó, admin của fanpage này đã nhắn tin riêng cho Rocker Nguyễn và đưa ra bằng chứng cho rằng đây là một trang giả mạo, không phải trang chính thống của nhóm. Tuy nhiên, giọng ca 24 tuổi vẫn chưa nguôi cơn giận và yêu cầu người này hãy có trách nhiệm với thương hiệu fanpage do mình lập nên.

Dẫu vậy, phản ứng của Rocker Nguyễn đã nhận sự chỉ trích của công chúng. Fan cho rằng việc đe dọa một page lớn là điều không nên. Nam ca sĩ nên xử lý một cách khéo léo hơn.

Chi Pu mắng antifan bị thần kinh

Chi Pu luôn là cái tên gây tranh cãi, dù cô nói bất kỳ câu nào. Trước khi tạo nên trend "enjoy cái moment" này, người đẹp cũng gây tranh cãi khi chửi người ghét mình.

Trong quá khứ, một đoạn clip Chi Pu nêu quan điểm về antifan được "đào mộ", nhận về không ít chỉ trích. Cụ thể, đoạn clip được cắt ra từ một chương trình lên sóng hồi tháng 11/2019, do MC Trấn Thành dẫn dắt: "Nhiều khi em nghĩ họ có vấn đề về tâm lý, thần kinh. Vì sao họ lại đeo bám cuộc đời của em đến vậy và họ cũng ảnh hưởng rất nhiều đến cảm xúc, tâm lý của em. Nhưng mà may thay, chắc là do bản năng của mình là một người khá cứng đầu".