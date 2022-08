Loạt sao Việt cứ hát live là 'tự tay bóp hit' thành thảm họa

Tuy nhiên, khi Đình Dũngtrình diễn chính bản hit này tại một show diễn ở Đà Lạt lại gây tranh cãi. Đa phần các bình luận của cư dân mạng là lời "chê" gửi đến Đình Dũng, cho rằng anh đang hát chính bản hit của mình với một thái độ như đang "trả bài", không cảm xúc và trôi tuột.

Ngoài ra, không khó để thấy nhiều ý kiến so sánh với bản cover của Nam Em. Mặc dù Đình Dũng hát bài của chính bản thân nhưng quả thực chỉ khi qua phần thể hiện của Nam Em, khán giả mới cảm nhận được ý nghĩa thật sự trong lời bài hát.

Theo netizen, chỉ đến khi Nam Em cover lại Đế Vương, họ mới thực sự biết ca khúc này nói về cái gì. Ai nấy đều dành tặng nhiều lời khen cho phần thể hiện của Nam Em, cho rằng Nam Em hát cảm xúc rất từng trải, giống với Hoài Lâm.

Jack

Sau 1 năm ở ẩn vì scandal tình ái, Jack chính thức trở lại với MV Ngôi Sao Cô Đơn. Tuy nhiên, lượt dislike (không thích) của MV dù chỉ mới sau vài ngày ra mắt đã chịu hơn 1,4 triệu lượt. Với nhiều nghệ sĩ, đây được coi là con số kỷ lục.