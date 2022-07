Loạt sao Việt bị nút dislike 'khủng bố': Jack và K-ICM dẫn đầu

Đáng chú ý, khi lượng dislike Cần Một Lý Do chạm mốc 1,4 triệu, MV bất ngờ biến mất trên YouTube. Khi tìm kiếm từ khóa "Cần Một Lý Do” trên các nền tảng mạng xã hội, kết quả hiện ra là các bản demo hoặc cover thay vì MV chính thức được phát năm 2020 của K-ICM.

MV hiện được đặt chế độ không công khai, chỉ những ai có đường link ban đầu mới truy cập được MV. Công chúng cho rằng K-ICM muốn ẩn MV Cần Một Lý Do vì lượt dislike (không thích) quá lớn.

MV "Chúng Ta Không Thuộc Về Nhau" của Sơn Tùng M-TP

Nhiều MV của Sơn Tùng có lượt xem lớn, song nó cũng nằm trong danh sách sản phẩm âm nhạc nhận nhiều dislike ở thị trường nhạc Việt. Chúng Ta Không Thuộc Về Nhau là một ví dụ.

Sản phẩm hiện cán mốc hơn 199 triệu lượt xem nhưng cũng nhận hơn 302.000 dislike. Những lượt "ghét" này được cho là xuất phát từ việc ca khúc bị cáo buộc đạo nhái từ We Don't Talk Any More.