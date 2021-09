Loạt phim Hàn sắp ra mắt: Dàn diễn viên đẹp lung linh, nội dung 'bánh cuốn'

Mới đây, Sooyoung (SNSD) xác nhận sẽ kết hợp với nam diễn viên Ji Chang Wook và Sung Dong Il trong bộ phim truyền hình sắp tới mang tên Tell me your wish. Đây là một bộ phim truyền hình được lấy cảm hứng từ một tổ chức tình nguyện ở Hà Lan chuyên hỗ trợ, đáp ứng mong muốn của những bệnh nhân mắc ung thư giai đoạn cuối.

Theo tiết lộ, Sooyoung sẽ hóa thân thành y tá Seo Yeon Joo, người luôn mang lại hy vọng và năng lượng tích cực cho những bệnh nhân. Ji Chang Wook sẽ đảm nhận vai Yoon Gyeo Re - một thanh niên mất hết niềm tin vào cuộc sống, sau đó quyết định tham gia tổ chức tình nguyện để thay đổi cuộc đời mình. Còn diễn viên gạo cội Sung Dong Il sẽ vào vai Kang Tae Shik, người làm việc tại bệnh viện với tư cách là trưởng ban tình nguyện viên sau khi đánh mất ý nghĩa của cuộc sống.

Chae Soo Bin và Minho (SHINee) kết hợp ở dự án của Netflix