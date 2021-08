Loạt OST 'đỉnh chóp' của Triệu Vy có thể 'bay màu' vì phong sát

Không chỉ kể về chuyện tình yêu của Tiểu Yến Tử - Ngũ A Ca mà ca khúc còn nói lên tình cảm của cặp đôi Tử Vy - Phúc Nhĩ Khang cùng rất nhiều chuyện tình đẹp khác trong phim.

Từ Khi Có Chàng (Hoàn Châu Cách Cách OST) - Triệu Vy

Bản OST đình đám nhất của bộ phim Tân Dòng Sông Ly Biệt

Với những khán giả thuộc thế hệ 8x-9x hẳn sẽ chẳng thể nào quên bộ phim Tân Dòng Sông Ly Biệt khi quy tụ dàn diễn viên đình đám Cbiz. Riêng với Triệu Vy, sau vai diễn Tiểu Yến Tử gây sốt thì nhân vật Lục Y Bình cũng hot không kém.