Loạt ô tô nổ lốp trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn: Không thể tưới nước giảm nhiệt

Chỉ trong 4 ngày (từ 1- 4/4) trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn đã ghi nhận 12 trường hợp ô tô nổ lốp. Theo đánh giá của Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 5, Cục CSGT (Bộ Công an) nguyên nhân do thời tiết tại khu vực tỉnh Quảng Trị nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ mặt đường có thời điểm lên tới 63 độ C (ghi nhận vào trưa ngày 1/4).

Ngoài ra, từ Km0 đến Km102 trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn chưa có điểm dừng nghỉ, nên lốp xe ô tô chịu áp suất và nhiệt độ cao trong vài giờ liền sẽ gia tăng rủi ro.