Loạt ô tô giảm giá cả trăm triệu đồng ngay trong tháng 5

Phiên bản Xpander AT Premium được tặng phiếu nhiên liệu trị giá 25 triệu đồng và camera 360 độ (20 triệu đồng).

Trong khi đó, biến thể mang phong cách SUV là Xpander Cross có quà tặng phiếu nhiên liệu 30 triệu đồng và camera 360 độ.

Sức mua giảm, hàng tồn nhiều

Báo cáo ngày 10/5 của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho thấy, doanh số bán hàng của toàn thị trường tháng 4/2024 đạt 24.350 xe, giảm 11% so với tháng 3/2024, tăng 9% so với tháng 4/2023.

Cũng theo VAMA, trong số 24.350 xe trong tháng 4 có 17.258 xe du lịch; 6.815 xe thương mại và 277 xe chuyên dụng. Doanh số xe du lịch giảm 9%; xe thương mại giảm 15% và xe chuyên dụng tăng 21% so với tháng trước.

Doanh số bán của xe lắp ráp trong nước đạt 11.983 xe, giảm 17% so với tháng trước và doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc là 12.367 xe, giảm 3% so với tháng trước.

Tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường tính đến hết tháng 4/2024 giảm 11% so với 2023, trong đó xe ô tô du lịch giảm 14%; xe thương mại giảm 3% và xe chuyên dụng giảm 28% so với năm 2023. Doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước giảm 17% trong khi xe nhập khẩu giảm 3% so với cùng kì năm ngoái.

Ước tính tồn kho ô tô đến nay khoảng trên 70.000 xe các loại, trong đó chủ yếu là xe sản xuất năm 2023. Vì vậy, thời điểm hiện tại các doanh nghiệp đang tập trung đẩy hàng tồn.