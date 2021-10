Loạt nhóm rap tranh tài cực gắt tại Rap Việt

2. OTD

OTD có tên đầy đủ là Original Tây Đô chính thức thành lập vào tháng 7/2016 bởi 2 tên tuổi Ricky Stars và Pjpo (đã rời nhóm). Cái tên ấn tượng của nhóm nhạc rap/hip-hop xuất phát từ chính nơi sinh của các thành viên - miền Tây. Với màn debut Lý Cây Bông, nhóm vụt sáng thành tên tuổi “đáng gờm” trong thị trường nhạc Rap.



Hiện tại, rap gang OTD có đông đảo là các thành viên rapper tài năng

Sau khi Pjpo rời nhóm vào năm 2018, Ricky Star trở thành người đứng đầu và dẫn dắt cả nhóm hoạt động cho tới tận ngày nay.

Các thành viên còn lại của nhóm gồm: Lăng LD, Seachains, Phú Nhỏ, Terry Hồ, Obito, Summer Vee, Producer Hoàng Highkey và DJ C’SIX. Từ một nhóm bạn cùng chơi game tại Cần Thơ, các thành viên OTD đã tạo ra rất nhiều cú bứt phá trong âm nhạc với một số bản hit như Ý Em Sao, Simple Love, When You Look At Me, Tao Không Chắc,...

Cột mốc đặc biệt nhất của OTD có lẽ phải kể đến trưởng nhóm Ricky Star và Lăng LD trở thành các thí sinh “khủng” trong Rap Việt mùa 1. Với phần trình diễn Bắc Kim Thang tại vòng Chinh Phục, Ricky Star xuất sắc nhận được 4 nón vàng và sự “giành giật" quyết liệt từ 4 vị HLV, chính thức là “siêu nón vàng” mùa 1.



"Cao thủ nón Vàng" Rap Việt mùa 1 gọi tên Ricky Star

Không hề kém cạnh, Lăng LD - “cạ cứng" của Ricky Star cũng nhận được 4 cú đạp ga của các HLV với màn thể hiện ấn tượng. Dù một trong hai chưa chạm tay được tới “ngôi vương” nhưng với phong độ ổn định, bùng cháy xuyên suốt các vòng thi, các chàng rapper trẻ thực sự “chiếm trọn trái tim khán giả.



Lăng LD đã đem đến một màu sắc vô cùng đặc biệt ở Rap Việt mùa 1

Và mới đây trong Rap Việt Mùa 2, thành viên Seachains đã tiếp bước đàn anh trở thành thí sinh làm khuynh đảo ngay tập 1 vòng Chinh Phục. Với tiết mục Cảm Nhận - sáng tác dựa trên tinh thần bài hát gốc Suy Nghĩ Trong Anh, chàng rapper trẻ chinh phục toàn bộ dàn HLV cùng 3 chiếc nón vàng từ Karik, Binz và Rhymastic.

Trước đó, Gu của Seachains ft Freaky đã gây bão một thời gian dài trên TikTok. Không chỉ vậy, sự xuất hiện của Obito trong buổi casting Rap Việt Mùa 2 hứa hẹn sẽ là một nhân tố đột phá trong chương trình sắp tới.

3. Tổ Quạ (Crow On Hyenas)

Thành lập từ cuối năm 2017, Tổ Quạ được xem như một tổ chức huyền thoại và lớn mạnh nhất trong cộng đồng Hip-hop.

Nhóm quy tụ rất nhiều tên tuổi rapper hàng đầu miền Nam như Blacka, Táo, Cam, DrRoc, Mikeezy, Lil Ce, Negav, Datmaniac, Maguzii, Pjpo, Shinasy,... Hướng phát triển của Tổ Quạ vô cùng chuyên nghiệp với đầy đủ dàn ê-kíp: quay chụp, truyền thông, sản xuất,... để hỗ trợ dàn nghệ sĩ tạo ra những sản phẩm chất lượng nhất.