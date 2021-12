Loạt mối tình sóng gió của Jennifer Lawrence trước khi kết hôn

Đến thời điểm hiện tại, sở hữu vẻ đẹp hài hòa, tài năng và hàng loạt những vai diễn thành công, nữ diễn viên đã giành 1 giải Oscar, 1 giải BAFTA, 3 giải Quả cầu vàng cùng nhiều giải thưởng danh giá khác. Đồng thời cô là nữ diễn viên được trả lương cao nhất thế giới trong hai năm 2015 và 2016 với số tiền kiếm được khoảng 46 triệu USD.

Thành công là thế nhưng cuộc đời của Jennifer Lawrence cũng xảy ra nhiều biến cố. Nữ diễn viên tiết lộ trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Vanity Fair (Mỹ) rằng hồi mùa hè năm 2017, cô từng trải qua một lần suýt "chết hụt", khi chiếc phi cơ riêng mà cô ngồi trên đó lúc di chuyển từ quê nhà Louisville, Kentucky tới TP.New York bất ngờ gặp trục trặc động cơ. Sau lần đó, Jennifer cảm thấy sợ hãi mỗi khi đi máy bay.

Hồi năm 2014, Jennifer Lawrence từng bị tin tặc tấn công và lấy cắp ảnh khỏa thân rồi đưa những bức ảnh ấy lên mạng. Trải nghiệm ấy khiến nữ diễn viên vẫn còn bị ám ảnh cho tới tận ngày nay: "Ai cũng có thể nhìn thấy cơ thể khỏa thân của tôi, đó là một cơn khủng hoảng đã xảy ra và sẽ vĩnh viễn còn để lại hệ lụy trong tâm trí tôi".

Jennifer Lawrence cũng từng là tâm điểm của giới truyền thông. Bất kỳ hành động nào của cô cho dù là nhỏ nhất cũng được đưa ra mổ xẻ dưới ống kính phóng viên. Báo chí đưa tin dày đặc đến độ người ta bắt đầu tranh cãi xem liệu đó có phải là Jennifer đang là chính mình hay cố tình giả tạo, cố tình vấp ngã khi lên nhận giải Oscar chỉ để thu hút sự chú ý. Khi nhận Quả cầu vàng cho "Nữ diễn viên chính xuất sắc" nhất, Jennifer đã châm biếm một diễn viên khác vì mải chú ý vào điện thoại, từ đó dấy lên một làn sóng chỉ trích nữ diễn viên vì sự thô lỗ.

Jennifer Lawrence khoe bụng bầu tại buổi ra mắt phim 'Don’t Look Up'.

Giờ đây, Lawrence đã bước sang một trang mới trong cuộc sống riêng, cô đã làm vợ và sắp làm mẹ, đồng thời cô cũng có các mối quan tâm mới. Năm nay, Jennifer Lawrence sẽ đánh dấu sự trở lại của mình bằng tác phẩm Don’t Look Up (Đừng nhìn lên) – phim khoa học viễn tưởng hài của Adam McKay. Phim có sự tham gia của Leonardo DiCaprio và Jennifer Lawrence trong vai hai nhà thiên văn học “quèn” cố gắng cảnh báo nhân loại về một tiểu hành tinh sẽ hủy diệt Trái Đất. Don’t Look Up dự kiến ra mắt trên nền tảng phim trực tuyến lớn nhất thế giới.

Jennifer Lawrence trong trailer phim 'Don't Look Up'

Đỗ Quyên