Loạt MC đình đám VTV góp mặt cùng 'Cuộc Hẹn Cuối Tuần' mùa 2

Your browser does not support the video tag.

Trong mỗi tập phát sóng, chương trình hứa hẹn mang đến nhiều lớp cảm xúc đan xen: những bản nhạc hay, ca từ và giai điệu đẹp, những câu chuyện hài hước, dí dỏm bám sát đời sống xã hội, truyền cảm hứng tích cực qua góc nhìn nghệ sĩ, từ đó mở ra bầu không khí thư giãn cùng thông điệp ý nghĩa.

B.H

Theo VietNamNet